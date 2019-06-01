6 a.m. June 1, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 01ST JUNE, 2019
FORECASTER: E. FRANCIS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH LIGHT SHOWERS.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 24 C OR 75 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 23 C OR 73 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE NORTHEAST AT 14 MPH OR 22 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 27.2 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF MAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 46.4 MM.
SUNSET TODAY: 6:29 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST NORTHEAST AND EAST SOUTHEAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS, SOME OF WHICH MAYBE HEAVY, PERIODS OF RAIN AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
FLASH FLOODING ALERT: RESIDENTS AND MOTORISTS IN AREAS PRONE TO FLOODING AND/OR LANDSLIDES ARE ADVISED TO BE VIGILANT AND TO EXERCISE CAUTION.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 8:29 AM…HIGH AT 3:06 PM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 9:56 AM…HIGH AT 4:13 PM
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS, PERIODS OF RAIN AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A VERY MOIST AND UNSTABLE ATMOSPHERE OVER THE EASTERN CARIBBEAN ASSOCIATED WITH A DEVELOPING TROUGH SYSTEM, WILL CONTINUE TO PRODUCE SCATTERED SHOWERS AND POSSIBLY ISOLATED THUNDERSTORMS ACROSS THE REGION DURING THE NEXT 24 HOURS.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 24 HOURS.