6 a.m. July 8, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 08TH JULY, 2019
FORECASTER: THOMAS AUGUSTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 16 MPH OR 26 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.9 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 34.1 MM.
SUNSET TODAY: 6:36 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:41 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-NORTHEAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 18 MPH OR 29 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
RAINFALL MAY BE MODERATE TO HEAVY IN SOME LOCATIONS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 8:03 AM… LOW AT 2:19 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 9:10 AM… LOW AT 3:46 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 6 FEET OR 0.9 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS MAINLY AROUND THE SOUTHERN ISLANDS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE LOCATED JUST EAST OF THE LESSER ANTILLES IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO CAUSE SOME CLOUDY PERIODS WITH SHOWERS AND POSSIBLY THUNDERSTORMS OVER THE ISLANDS LATER TODAY INTO EARLY TUESDAY.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE EASTERN AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE BOTH MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 2 DAYS.