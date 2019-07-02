6 a.m. July 2, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 02ND JULY, 2019
FORECASTER: GLENN ANTOINE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 21 MPH OR 33 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 3.9 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 3.9 MM
SUNSET TODAY: 6:36 PM SUNRISE TOMORROW: 5:40 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 18 MPH OR 30 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY, AND BREEZY, WITH SOME BRIEF SHOWERS MAINLY DURING THE MORNING.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 09:38 AM…HIGH AT 4:23 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 11:05 AM…HIGH AT 5:30 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND SWELLS 5 TO 7 FEET OR 1.5 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO BRISK WINDS, ROUGH SEAS AND REDUCED VISIBILITY.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY, AND BREEZY WITH A FEW BRIEF SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
SAHARAN DUST HAZE WILL CONTINUE TO CAUSE A REDUCTION IN THE VISIBILITY AROUND THE EASTERN CARIBBEAN REGION DURING THE NEXT FEW DAYS.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 23 MPH OR 37 KM/H.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 15 MPH OR 24 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.