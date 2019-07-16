6 a.m. July 16, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 16TH JULY, 2019
FORECASTER: THOMAS AUGUSTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 23 MPH OR 37 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.6 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 58.9 MM.
SUNSET TODAY: 6:36 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:43 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST NORTHEAST NEAR 20 MPH OR 32 KM/H, WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY AND BREEZY, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 9:46 AM… HIGH AT 4:21 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 11:13 AM… HIGH AT 5:28 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES 5 TO 7 FEET OR 1.5 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO BRISK WINDS AND ABOVE NORMAL SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
GENERALLY FAIR AND BREEZY, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A MID LEVEL TROUGH IS EXPECTED TO CAUSE A FEW SHOWERS OVER THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS FROM TONIGHT INTO TOMORROW.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO BRING CLOUDINESS AND SHOWERS OVER THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS ON THURSDAY INTO FRIDAY.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED NEAR THE WEST AFRICAN COAST IS MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.