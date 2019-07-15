6 a.m. July 15, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 15TH JULY, 2019
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH LIGHT SHOWERS.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 24 C OR 75 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 26 MPH OR 43 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 13.9 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 44.6 MM.
SUNSET TODAY: 6:36 PM SUNRISE TOMORROW: 5:43 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 25 MPH OR 41 KM/H, WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY AND BREEZY BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED LIGHT TO MODERATE SHOWERS, AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 09:06 AM…HIGH AT 3:47 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 10:33 AM…HIGH AT 4:54 PM.
SEAS: LOCALLY ROUGH WITH WAVES 6 TO 8 FEET OR 1.8 TO 2.4 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO BRISK WINDS AND ROUGH SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
GENERALLY CLOUDY AND BREEZY WITH SOME SCATTERED MODERATE TO HEAVY SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE SOUTHERN WINDWARD ISLANDS. ELSEWHERE, FAIR TO PARTLY CLOUDY AND BREEZY WITH A FEW BRIEF SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
LINGERING MOISTURE AND INSTABILITY IN THE WAKE OF A TROPICAL WAVE WILL CONTINUE TO PRODUCE PERIODS OF CLOUDINESS, SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY OVER THE SOUTHERN WINDWARD ISLANDS DURING THE NEXT 24 HOURS.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 20 MPH OR 31 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.