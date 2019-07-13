6 a.m. July 13, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 13TH JULY, 2019
FORECASTER: E. FRANCIS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE SOUTHEAST AT 16 MPH OR 26 KM/H
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 39.8 MM.
SUNSET TODAY: 6:36 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:43 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 21 MPH OR 33 KM/H, WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 7:36 AM… HIGH AT 2:23 PM..
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 9:03 AM… HIGH AT 3:30 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS AND POSSIBLY ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY ASSOCIATED WITH A TROPICAL WAVE WILL CONTINUE TO CAUSE CLOUDY CONDITIONS WITH SCATTERED SHOWERS AND POSSIBLY ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE LESSER ANTILLES DURING THE FORECAST PERIOD.
ANOTHER TROPICAL WAVE ASSOCIATED WITH A LOW PRESSURE CENTER, IS LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC AND IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 21 MPH OR 33 KM/H. THIS SYSTEM HAS A LOW CHANCE OF DEVELOPING INTO A TROPICAL CYCLONE DURING THE NEXT 5 DAYS. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO AFFECT THE LESSER ANTILLES FROM SUNDAY.
A THIRD TROPICAL WAVE IS LOCATED OVER THE FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H.