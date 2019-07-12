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6 a.m. July 12, 2019 weather update

By St. Lucia Met. Services
July 12, 2019

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 12TH JULY, 2019
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 18 MPH OR 30 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 1.1 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 39.8 MM.

SUNSET TODAY: 6:36 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:42 AM.

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-NORTHEAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 22 MPH
OR 35 KM/H, WITH GUSTS NEAR SHOWERS.

WEATHER: FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY WITH A FEW SHOWERS THIS MORNING, BECOMING GENERALLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS, SOME OF WHICH MAY BE HEAVY, AND ISOLATED THUNDERSTORMS FROM THIS AFTERNOON.

RESIDENTS AND MOTORISTS IN AREAS PRONE TO FLOODING ARE ASKED TO BE VIGILANT.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 6:42 AM…HIGH AT 1:28 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 8:09 AM…HIGH AT 2:35 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY WITH A FEW SHOWERS OVER THE LEEWARD ISLANDS. OVER THE WINDWARD
ISLANDS AND AREAS FURTHER SOUTH, MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED MODERATE TO HEAVY SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO PRODUCE SCATTERED MODERATE TO HEAVY SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY OVER THE SOUTHERN HALF OF THE LESSER ANTILLES DURING THE NEXT 24 HOURS.

ANOTHER TROPICAL WAVE ASSOCIATED WITH AN AREA OF LOW PRESSURE, IS LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC MOVING WESTWARD AT ABOUT 12 MPH OR 19 KM/H. THIS WAVE HAS A LOW CHANCE OF DEVELOPING INTO A TROPICAL CYCLONE DURING THE NEXT 5 DAYS.

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