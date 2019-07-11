6 a.m. July 11, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 11TH JULY, 2019
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 18 MPH OR 30 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 38.7 MM.
SUNSET TODAY: 6:36 PM SUNRISE TOMORROW: 5:42 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-NORTHEAST NEAR 18 MPH OR 30 KM/H.
WEATHER: FAIR SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW BRIEF SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 12:17 PM… LOW AT 4:53 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 7:06 AM… HIGH AT 01:24 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 20 MPH OR 31 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO BRING SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS BY TOMORROW THROUGH TO SATURDAY.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE EASTERN AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD AT ABOUT 20 MPH AND 31 KM/H.