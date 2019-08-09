6 a.m. August 9, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 09TH AUGUST, 2019
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-SOUTHEAST AT 15 MPH OR 24 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 5.2 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 86.2 MM.
SUNSET TODAY: 6:29 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:49 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-SOUTHEAST AND EAST NEAR 16 MPH
OR 26 KM/H.
WEATHER: FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY, WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT PRESENT…HIGH AT 12:11 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 6:50 AM…HIGH AT 1:18 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY, WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
THE ATLANTIC HIGH-PRESSURE SYSTEM WILL MAINTAIN FAIR TO PARTLY CLOUDY CONDITIONS, WITH A FEW SCATTERED SHOWERS OVER THE LESSER ANTILLES DURING THE NEXT 24 HOURS.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE REGION FROM LATE SATURDAY INTO SUNDAY.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS ALSO MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.