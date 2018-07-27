12:00 p.m. Saint Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 27TH JULY, 2018
FORECASTER: AVLON CHARLERY
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 22 MPH OR 35 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 7.7 MM. AT GFL CHARLES:19.4 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 70.0 MM. AT GFL CHARLES:153.8 MM
SUNSET TODAY: 6:33 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:47 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 21 MPH OR 33 KM/H, WITH A FEW GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES, BECOMING OCCASIONALLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS.THERE IS A SLIGHT CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS, ESPECIALLY OVER THE SOUTHERN PORTION OF THE ISLAND.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 4:15 PM… LOW AT 09:01 PM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 5:22 PM… LOW AT 10:28 PM
SEAS: MODERATE WITH WAVES AND SWELLS 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES, WITH A FEW SHOWERS OVER THE NORTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES.
FURTHUR SOUTH, PARTLY CLOUDY SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE LESSER ANTILLES IS RELATIVELY MOIST AND UNSTABLE. AS A RESULT, SOME CLOUDY PERIODS WITH SHOWERS IS EXPECTED DURING THE FORECAST PERIOD.
A TROPICAL WAVE LOCATED ABOUT 260 MILES EAST OF THE LESSER ANTILLES IS MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO CAUSE AN INCREASE IN CLOUDINESS, SHOWERS AND POSSIBLE ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE SOUTHERN PART OF THE LESSER ANTILLES ON SATURDAY EVENING.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE BOTH MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING
THE NEXT FIVE DAYS.