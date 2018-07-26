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12:00 p.m. Saint Lucia weather report

By Saint Lucia Met
July 26, 2018
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12:00 NOON WEATHER REPORT

DATE: 26TH JULY, 2018

FORECASTER: THOMAS AUGUSTE

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH RECENT SHOWERS.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST SOUTHEAST AT 23 MPH OR 37 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: 10.9 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 24.0 MM.

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:

AT HEWANORRA AIRPORT: 62.3 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 134.4 MM.

SUNSET TODAY: 6:34 PM

SUNRISE TOMORROW: 5:46 AM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 22 MPH OR 35 KM/H, WITH A FEW GUSTS.

WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED MODERATE SHOWERS MAINLY DURING THE AFTERNOON.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 3:44 PM… LOW AT 8:22 PM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 4:51 PM… LOW AT 9:49 PM.

SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND SWELLS 4 TO 7 FEET OR 1.2 TO 2.1 METRES.

SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ROUGH SEAS.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

PARTLY CLOUDY TO CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS OVER THE CENTRAL AND SOUTHERN WINDWARD ISLANDS. ELSEWHERE, IT WILL BE FAIR TO PARTLY CLOUDY WITH A FEW BRIEF SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE SOUTH EASTERN CARIBBEAN ISLANDS IS RELATIVELY MOIST AND UNSTABLE AND AS A RESULT THIS AREA IS CURRENTLY EXPERIENCING SOME CLOUDY PERIODS WITH SHOWERS. A SLIGHT IMPROVEMENT IS EXPECTED THIS EVENING.

A TROPICAL WAVE LOCATED ABOUT 600 MILES OR 960 KILOMETERS EAST OF THE LESSER  ANTILLES IS MOVING WESTWARD NEAR 14 MPH OR 22 KM/H. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO CAUSE AN INCREASE IN CLOUDINESS AND SHOWERS OVER THE WINDWARD ISLANDS ON SATURDAY.. ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL ATLANTIC IS ALSO MOVING WESTWARD NEAR 14 MPH OR 22 KMH.

A THIRD TROPICAL WAVE HAS JUST MOVED OFF THE WEST AFRICAN COAST AND IT TOO IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 14 MPH OR 22 KM/H.

TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT FIVE DAYS.

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