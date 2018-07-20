12:00 p.m. Saint Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 20TH JULY, 2018
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH LIGHT RAIN.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 30 C OR 86 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 21 MPH OR 33 KM/H WITH HIGHER GUSTS.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 3.8 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 0.8 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 51.1 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 107.2 MM.
SUNSET TODAY: 6:35 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:45 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 22 MPH OR 35 KM/H, WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES, WITH A FEW BRIEF SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 3:36 PM… HIGH AT 10:25 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 5:03 PM… HIGH AT 11:32 PM.
SEAS: LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND SWELLS 6 TO 8 FEET OR 1.8 TO 2.4 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO BRISK WINDS AND ROUGH SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY, HAZY AND BREEZY, WITH A FEW BRIEF SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MODERATE TO BRISK EASTERLY WINDS, ROUGH SEAS AND HAZY CONDITIONS ARE EXPECTED AROUND THE EASTERN CARIBBEAN REGION FOR THE NEXT FEW DAYS.
THREE TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE WESTERN, CENTRAL AND EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT FIVE DAYS.