12:00 p.m. Saint Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 05TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-NORTHEAST AT 18 MPH OR 30 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL AT GFL CHARLES AIRPORT: NIL .
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.5 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.0 MM.
SUNSET TODAY: 6:12 PM.
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 12:59 PM…LOW AT 5:13 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 02:06 PM…LOW AT 6:40 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 6 FEET OR 0.9 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY WITH A FEW SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A RELATIVELY DRY AND STABLE LOWER ATMOSPHERE OVER THE LESSER ANTILLES WILL LIMIT SHOWER ACTIVITY DURING THE NEXT 24 HOURS.
HURRICANE FLORENCE HAS BEEN UPGRADED TO A CATEGORY 3 HURRICANE AND CONTINUES TO MOVE SLOWLY NORTHWESTWARD OVER THE CENTRAL ATLANTIC AWAY FROM THE EASTERN CARIBBEAN. THE SYSTEM POSES NO THREAT TO THE REGION.
A TROPICAL WAVE ASSOCIATED WITH AN AREA OF LOW PRESSURE IS LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC. THE SYSTEM IS MOVING SLOWLY WESTWARD AND SOME SLOW DEVELOPMENT IS EXPECTED DURING THE NEXT FEW DAYS.