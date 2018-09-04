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12:00 p.m. Saint Lucia weather report

By Saint Lucia Met
September 4, 2018
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12:00 NOON WEATHER REPORT

DATE: 04TH SEPTEMBER, 2018

FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 18 MPH OR 30 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: 0.5 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 3.9 MM.

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:

AT HEWANORRA AIRPORT: 0.5 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.0 MM.

SUNSET TODAY: 6:13 PM.

SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM.

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.

WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY, WITH A FEW SHOWERS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT PRESENT…LOW AT 3:58 PM…HIGH AT 10:50 PM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 1:00 PM…LOW AT 5:25 PM…HIGH AT 11:57 PM..

SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY, WITH A FEW SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

A MORE STABLE AND MARGINALLY DRIER LOWER ATMOSPHERE WILL LIMIT SHOWER ACTIVITY
OVER THE EASTERN CARIBBEAN DURING THE FORECAST PERIOD.

AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM GORDON WAS LOCATED SOUTH OF THE
FLORIDA PANHANDLE, AND IN THE CENTRAL ATLANTIC, TROPICAL STORM FLORENCE CONTINUES
TO MOVE SLOWLY WEST-NORTHWESTWARD. THESE SYSTEMS POSE NO THREAT TO THE EASTERN
CARIBBEAN REGION.

A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC, IS MOVING SLOWLY
WESTWARD AND CONTINUES TO PRODUCE A LARGE AREA OF DISORGANIZED SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. SOME SLOW DEVELOPMENT OF THIS SYSTEM IS EXPECTED DURING THE NEXT
SEVERAL DAYS, AND A TROPICAL DEPRESSION IS LIKELY TO FORM BY LATE THIS WEEK OR THIS
WEEKEND.

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