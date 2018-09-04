12:00 p.m. Saint Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 04TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 18 MPH OR 30 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.5 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 3.9 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.5 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.0 MM.
SUNSET TODAY: 6:13 PM.
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY, WITH A FEW SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT PRESENT…LOW AT 3:58 PM…HIGH AT 10:50 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 1:00 PM…LOW AT 5:25 PM…HIGH AT 11:57 PM..
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY, WITH A FEW SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A MORE STABLE AND MARGINALLY DRIER LOWER ATMOSPHERE WILL LIMIT SHOWER ACTIVITY
OVER THE EASTERN CARIBBEAN DURING THE FORECAST PERIOD.
AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM GORDON WAS LOCATED SOUTH OF THE
FLORIDA PANHANDLE, AND IN THE CENTRAL ATLANTIC, TROPICAL STORM FLORENCE CONTINUES
TO MOVE SLOWLY WEST-NORTHWESTWARD. THESE SYSTEMS POSE NO THREAT TO THE EASTERN
CARIBBEAN REGION.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC, IS MOVING SLOWLY
WESTWARD AND CONTINUES TO PRODUCE A LARGE AREA OF DISORGANIZED SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. SOME SLOW DEVELOPMENT OF THIS SYSTEM IS EXPECTED DURING THE NEXT
SEVERAL DAYS, AND A TROPICAL DEPRESSION IS LIKELY TO FORM BY LATE THIS WEEK OR THIS
WEEKEND.