12:00 p.m. Saint Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 16TH AUGUST, 2018
FORECASTER: GLENN ANTOINE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 21 MPH OR 33 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 3.2 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 2.0 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 31.0 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 41.9 MM.
SUNSET TODAY: 6:25 PM.
SUNRISE TOMORROW: 5:50 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 20 MPH OR
31 KM/H.
WEATHER: FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES, WITH A FEW BRIEF SCATTERED SHOWERS AT FIRST, BECOMING INCREASING CLOUDY WITH SCATTERED TO LIGHT TO MODERATE SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS FROM TONIGHT INTO TOMORROW.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 1:11 PM…HIGH AT 7:42 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 2:38 PM…HIGH AT 8:49 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 2 TO 5 FEET OR 0.6 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES, WITH SOME SCATTERED SHOWERS AT FIRST, BECOMING INCREASING CLOUDY WITH SCATTERED TO LIGHT TO MODERATE SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS FROM TONIGHT INTO TOMORROW.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE IN THE VICINITY OF THE LESSER ANTILLES WILL CONTINUE TO BRING AN INCREASE IN CLOUDINESS, SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE REGION DURING THE FORECAST PERIOD.
A SECOND TROPICAL WAVE LOCATED ABOUT 750 MILES EAST-SOUTHEAST OF THE WINDWARD ISLANDS, IS MOVING WEST-NORTHWESTWARD AT 15 TO 20 MPH. THIS WAVE IS ASSOCIATED WITH AN AREA OF DISORGANIZED SHOWERS AND THUNDERSTORMS AND SOME GRADUAL DEVELOPMENT OF THIS SYSTEM IS POSSIBLE OVER THE NEXT 2 TO 3 DAYS. THIS SYSTEM IS NOT EXPECTED TO DEVELOP INTO A TROPICAL CYCLONE AS IT STARTS TO AFFECT THE REGION FROM LATE SATURDAY INTO SUNDAY.
A THIRD TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.