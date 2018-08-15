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12:00 p.m. Saint Lucia weather report

By Saint Lucia Met
August 15, 2018

12:00 PM WEATHER REPORT

DATE: 15TH AUGUST, 2018

FORECASTER: EMMANUEL DESCARTES

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR WITH SHOWERS NEARBY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 30 C OR 86 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C 77 KM/H.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-SOUTHEAST AT 14 MPH OR 22 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: NIL. AT GFL CHARLES AIRPORT: 1.5 mm

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST SO FAR:

AT HEWANORRA AIRPORT: 27.8 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 39.9 mm

SUNSET TODAY: 6:25 PM

SUNRISE TOMORROW: 5:50 AM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 14 MPH OR 22 KM/H.

WEATHER: FAIR SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW SCATTERED SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 12:29 PM… HIGH AT 6:57 PM

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 01:56 PM… HIGH AT 08:04 PM

SEAS: SLIGHT WITH WAVES 2 TO 4 FEET OR 0.6 TO 1.2 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS, MAINLY OVER THE NORTHERN WINDWARD AND LEEWARD  ISLANDS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

A TROPICAL WAVE TOGETHER WITH AN UPPER LEVEL TROUGH WILL CONTINUE TO GENERATE CLOUDINESS, SHOWERS AND POSSIBLY THUNDERSTORMS OVER LESSER ANTILLES, DURING THE NEXT 24 HOURS.

ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.

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