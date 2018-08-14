12:00 p.m. Saint Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 14TH AUGUST, 2018
FORECASTER: AVLON CHARLERY
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C 30 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL. AT GFL CHARLES: TRACE
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 27.8 MM. AT GFL CHARLES:38.4 MM
SUNSET TODAY: 6:26 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:50 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 16 MPH OR 26 KM/H.
WEATHER: AT FIRST, FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES, WITH A FEW BRIEF SHOWERS, BECOMING CLOUDY WITH MORE FREQUENT SHOWERS TONIGHT.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 6:15 PM… LOW AT 12:04 AM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 7:22 PM… LOW AT 01:31 AM
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS OVER TRINIDAD AND TOBAGO. ELSEWHERE, PARTLY CLOUDY AND HAZY, WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A WEAK LOW LEVEL TROUGH ALONG WITH THE INTER TROPICAL CONVERGENCE ZONE WILL CONTINUE TO PRODUCE SOME SCATTERED SHOWERS OVER THE SOUTHERN MOST ISLANDS OF THE REGION DURING THE FORECAST PERIOD.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE SOUTHERN WINDWARD ISLANDS BY TONIGHT.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.