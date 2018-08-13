12:00 p.m. Saint Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 13TH AUGUST, 2018
FORECASTER: ANDRE JOYEUX
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 21 MPH OR 33 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL. AT GFL CHARLES AIRPORT: TRACE
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 27.8 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 38.4 MM.
SUNSET TODAY: 6:27 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:50 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY, WITH A FEW ISOLATED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 5:35 PM… LOW AT 11:05 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT PRESENT… HIGH AT 6:42 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS OVER TRINIDAD AND TOBAGO. ELSEWHERE, FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY, WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A WEAK LOW LEVEL TROUGH WILL CONTINUE TO PRODUCE SOME SCATTERED SHOWERS MAINLY OVER THE SOUTHERN-MOST ISLANDS OF THE REGION, DURING THE FORECAST PERIOD.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 14 MPH OR 22 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE LESSER ANTILLES BY LATE TUESDAY INTO WEDNESDAY.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.