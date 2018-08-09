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12:00 p.m. Saint Lucia weather report

By Saint Lucia Met
August 9, 2018
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12:00 PM WEATHER REPORT

DATE: 09TH AUGUST, 2018

FORECASTER: EMMANUEL DESCARTES

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR AND HAZY.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 16 MPH OR 26 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: NIL AT GFL CHARLES AIRPORT: TRACE.

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST SO FAR:

AT HEWANORRA AIRPORT: 27.6 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 24.7 MM.

SUNSET TODAY: 6:29 PM

SUNRISE TOMORROW: 5:49 AM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 18 MPH OR 29 KM/H.

WEATHER: GENERALLY FAIR AND HAZY AT FIRST BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW  SHOWERS FROM LATE AFTERNOON INTO TOMORROW.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 2:54 PM… LOW AT 7:24 PM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 4:01 PM… LOW AT 8:51 PM.

SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS MAINLY DURING THE NIGHT.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

A TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO MOVE ACROSS THE EASTERN CARIBBEAN REGION LATE TODAY INTO FRIDAY. THIS SYSTEM WILL CAUSE A FEW CLOUDY PERIODS WITH SHOWERS OVER THE ISLANDS DURING ITS PASSAGE.

ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING
WESTWARD AT ABOUT 15 MPH OR 24 KM/H.

A THIRD TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE FAR EASTERN ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.

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