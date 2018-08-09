12:00 p.m. Saint Lucia weather report

12:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 09TH AUGUST, 2018
FORECASTER: EMMANUEL DESCARTES
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 16 MPH OR 26 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL AT GFL CHARLES AIRPORT: TRACE.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 27.6 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 24.7 MM.
SUNSET TODAY: 6:29 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:49 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 18 MPH OR 29 KM/H.
WEATHER: GENERALLY FAIR AND HAZY AT FIRST BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW SHOWERS FROM LATE AFTERNOON INTO TOMORROW.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 2:54 PM… LOW AT 7:24 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 4:01 PM… LOW AT 8:51 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS MAINLY DURING THE NIGHT.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO MOVE ACROSS THE EASTERN CARIBBEAN REGION LATE TODAY INTO FRIDAY. THIS SYSTEM WILL CAUSE A FEW CLOUDY PERIODS WITH SHOWERS OVER THE ISLANDS DURING ITS PASSAGE.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING
WESTWARD AT ABOUT 15 MPH OR 24 KM/H.
A THIRD TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE FAR EASTERN ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.