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12:00 p.m. Saint Lucia weather report

By St Lucia Met
August 8, 2018
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12:00 NOON WEATHER REPORT

DATE: 08TH AUGUST, 2018

FORECASTER: AVLON CHARLERY

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR AND HAZY.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 17 MPH OR 28 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: NIL AT GFL CHARLES: NIL

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST SO FAR:

AT HEWANORRA AIRPORT: 27.6 MM AT GFL CHARLES: 24.7 MM

SUNSET TODAY: 6:29 PM

SUNRISE TOMORROW: 5:49 AM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 18 MPH OR 30 KM/H.

WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 2:08 PM… LOW AT 6:26 PM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 3:15 PM… LOW AT 7:53 PM

SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY WITH ISOLATED BRIEF SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE EASTERN CARIBBEAN REGION IS RELATIVELY DRY
AND STABLE, AS A RESULT, LIMITED RAINFALL IS EXPECTED OVER THE AREA DURING THE NEXT 24 HOURS.

A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING
WESTWARD AT ABOUT 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO CAUSE AN INCREASE
IN CLOUDINESS AND SHOWERS OVER THE LESSER ANTILLES FROM THURSDAY NIGHT.

ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 8 MPH OR 13 KM/H.

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