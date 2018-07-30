12:00 p.m. Saint Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 30TH JULY, 2018
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 30 C OR 86 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 26 MPH OR 43 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 3.5 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 2.6 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 84.9 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 156.4 MM.
SUNSET TODAY: 6:33 PM.
SUNRISE TOMORROW: 5:47 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 23 MPH OR 37 KM/H, WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY, HAZY AND BREEZY, WITH A FEW BRIEF SCATTERED
SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT PRESENT…HIGH AT 5:50 PM…LOW AT 10:58 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 12:52 PM…HIGH AT 6:57 PM…LOW AT 12:25 AM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND SWELLS 5 TO 7 FEET OR 1.5 TO 2.1
METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO BRISK WINDS AND ABOVE NORMAL SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY, HAZY AND BREEZY, WITH A FEW BRIEF SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY IN THE WAKE OF A TROPICAL WAVE WILL CONTINUE TO PRODUCE A FEW SCATTERED OVER THE LESSER ANTILLES DURING THE FORECAST PERIOD.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE REGION ON THURSDAY.
A THIRD TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS ALSO MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT FIVE DAYS.