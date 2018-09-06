12:00 noon St. Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 06TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 18 MPH OR 30 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.9 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: TRACE.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 1.4 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.0 MM.
SUNSET TODAY: 6:11 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
WEATHER: FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES, WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 1:48 PM… LOW AT 6:20 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 2:55 PM… LOW AT 7:47 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES, WITH SOME SCATTERED SHOWERS MAINLY OVER THE WINDWARD ISLANDS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
WEAK UNSTABLE CONDITIONS IN THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE LESSER ANTILLES WILL CAUSE SOME SCATTERED SHOWERS OVER THE ISLANDS DURING THE NEXT 24 HOURS.
A TROPICAL WAVE ASSOCIATED WITH AN AREA OF LOW PRESSURE, LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING SLOWLY WEST TO WEST-NORTHWESTWARD. THIS SYSTEM IS GRADUALLY BECOMING BETTER ORGANIZED AND A TROPICAL DEPRESSION IS EXPECTED TO FORM DURING THE NEXT FEW DAYS.
ANOTHER TROPICAL WAVE JUST COMING 0FF THE AFRICAN COAST, IS MOVING WEST TO WEST-NORTHWEST OVER THE FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC. SOME DEVELOPMENT OF THIS SYSTEM IS EXPECTED DURING THAT TIME AND A TROPICAL DEPRESSION COULD FORM OVER THE WEEKEND OR EARLY NEXT WEEK.