12:00 noon St. Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 21ST SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: THOMAS AUGUSTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 20 MPH OR 31 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.6 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 1.4 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 41.8 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 118.9 MM.
SUNSET TODAY: 6:00 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:53 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 18 MPH OR 29 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW BRIEF SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 2:04 PM… LOW AT 7:14 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 3:11 PM… LOW AT 8:41 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE LOCATED ABOUT 608 MILES OR 979 KILOMETERS, EAST OF THE WINDWARD ISLANDS IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 14 MPH OR 23 KM/H. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO BRING SOME CLOUDY PERIODS WITH SHOWERS OVER THE ISLAND FROM TOMORROW INTO SUNDAY.
ANOTHER TWO TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC AND NEAR THE WEST AFRICAN COAST ARE BOTH MOVING WESTWARD NEAR 14 MPH OR 23 KM/H. THE TROPICAL WAVE NEAR THE AFRICAN COAST HAS SOME POTENTIAL FOR SLOW DEVELOPMENT AND WILL BE CLOSELY MONITORED OVER THE NEXT FEW DAYS.