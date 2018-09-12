12:00 noon St. Lucia weather report

12:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 12TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: ANDRE JOYEUX
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 32 C OR 90 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 24 C OR 75 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 16 MPH OR 26 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 1.4 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 10.3 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 5.0 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 15.5 MM.
SUNSET TODAY: 6:07 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE NORTHEAST AT FIRST WITH A SHIFT TO THE SOUTHEAST LATER, AT 14 MPH OR 22 KM/H, BECOMING STRONGER TOWARDS EVENING.
WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES TODAY, WITH AN INCREASE IN CLOUDINESS TONIGHT WITH SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 5:31 PM… LOW AT 11:47 PM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 6:38 PM… LOW AT 1:14 AM
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 0.9 TO 1.5 METERS, BECOMING LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND SWELLS 6 TO 8 FEET OR 1.8 TO 2.4 METRES TOMORROW.
SMALL CRAFT OPERATORS, SEA BATHERS ARE STRONGLY ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO EXPECTED BRISK WINDS AND ROUGH SEAS, AS A RESULT OF THE PASSAGE OF TROPICAL STORM ISAAC.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY SKIES BECOMING CLOUDY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
CLOUDINESS ASSOCIATED WITH TROPICAL STORM ISAAC ARE EXPECTED TO CONTINUE TO AFFECT THE LESSER ANTILLES TODAY.
AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM ISAAC WAS LOCATED NEAR LATITUDE 15.0 DEGREES NORTH, LONGITUDE 54.7 DEGREES WEST WHICH IS ABOUT 427 MILES OR 687 KILOMETERS NORTHEAST OF SAINT LUCIA. ISAAC IS MOVING TOWARD THE WEST NEAR 15 MPH OR 24 KM/H AND THIS GENERAL MOTION IS EXPECTED TO CONTINUE FOR THE NEXT FEW DAYS. ON THIS FORECAST TRACK, THE CENTER OF ISAAC IS EXPECTED TO MOVE ACROSS THE LESSER ANTILLES, NEAR DOMINICA ON THURSDAY AND CONTINUE INTO THE EASTERN CARIBBEAN SEA BY THE WEEKEND.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 60 MPH OR 95 KM/H WITH HIGHER GUSTS. A GRADUAL WEAKENING IS EXPECTED IN THE NEXT FEW DAYS.
A TROPICAL STORM WATCH HAS NOT BEEN ISSUED FOR SAINT LUCIA, HOWEVER RESIDENTS ARE STRONGLY ADVISED TO CLOSELY MONITOR THE PROGRESS OF THIS SYSTEM.
AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF HURRICANE HELENE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 20.3 DEGREES NORTH, LONGITUDE 36.5 DEGREES WEST OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO REMAIN OVER THE OPEN ATLANTIC WATERS DURING ITS LIFE CYCLE AND POSE NO THREAT TO SAINT LUCIA AND THE REST OF THE LESSER ANTILLES.