12:00 noon St. Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 11TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 32 C OR 90 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 16 MPH OR 26 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL AT GFL CHARLES AIRPORT: TRACE.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 3.6 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.2 MM.
SUNSET TODAY: 6:08 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND NORTHEAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H, BECOMING LIGHTER AT TIMES.
WEATHER: TODAY, FAIR SKIES BECOMING OCCASIONALLY CLOUDY WITH A FEW SHOWERS. TOMORROW, PARTLY CLOUDY SKIES OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 4:55 PM…LOW AT 10:54 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT PRESENT…HIGH AT 6:02 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
TODAY, FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SHOWERS. TOMORROW, PARTLY CLOUDY SKIES OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
THE OUTER RAIN BANDS OF TROPICAL STORM ISAAC WILL BEGIN AFFECTING THE EASTERN CARIBBEAN REGION FROM WEDNESDAY.
AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM ISAAC WAS LOCATED NEAR LATITUDE 14.6 DEGREES NORTH, LONGITUDE 49.7 DEGREES WEST WHICH IS ABOUT 757 MILES OR 1218 KILOMETERS EAST OF SAINT LUCIA. ISAAC IS MOVING TOWARD THE WEST NEAR 16 MPH OR 26 KM/H AND THIS GENERAL MOTION SPEED IS EXPECTED TO CONTINUE THROUGH THE END OF THE WEEK. ON THIS FORECAST TRACK, THE CENTER OF ISAAC IS EXPECTED TO MOVE ACROSS THE LESSER ANTILLES, NEAR DOMINICA ON THURSDAY AND CONTINUE INTO THE EASTERN CARIBBEAN SEA.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 70 MPH OR 110 KM/H WITH HIGHER GUSTS. LITTLE CHANGE IN STRENGTH IS EXPECTED OVER THE NEXT DAY OR TWO AND ISAAC IS FORECAST TO BE AT OR NEAR HURRICANE STRENGTH WHEN IT REACHES THE LESSER ANTILLES.
RESIDENTS AND INTERESTS IN SAINT LUCIA AND THE REST OF THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS ARE ADVISED TO CLOSELY MONITOR THE PROGRESS OF THIS SYSTEM.
AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF MAJOR HURRICANE FLORENCE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 26.7 DEGREES NORTH, LONGITUDE 65.3 DEGREES WEST OVER THE NORTHWESTERN TROPICAL ATLANTIC. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO MOVE WEST-NORTHWESTWARD TOWARD THE EASTERN COAST OF THE UNITED STATES DURING THE NEXT FEW DAYS. FLORENCE POSES NO THREAT TO SAINT LUCIA AND THE REST OF THE LESSER ANTILLES.
AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF HURRICANE HELENE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 16.5 DEGREES NORTH, LONGITUDE 34.3 DEGREES WEST OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO REMAIN OVER THE OPEN ATLANTIC WATERS DURING ITS LIFE CYCLE AND POSE NO THREAT TO SAINT LUCIA AND THE REST OF THE LESSER ANTILLES.