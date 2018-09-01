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12:00 noon Saint Lucia weather report

By St. Lucia Met Services
September 1, 2018
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12:00 NOON WEATHER REPORT

DATE: 01ST SEPTEMBER, 2018

FORECASTER: AVLON CHARLERY

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 17 MPH OR 28 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: 3.4 MM AT GFL CHARLES: 0.7 MM

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST:

AT HEWANORRA AIRPORT: 97.4 MM AT GFL CHARLES:159.7 MM

SUNSET TODAY: 6:15 PM

SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NORTHEAST NEAR 16 MPH OR 26 KM/H.

WEATHER: FAIR SKIES TO PARTLY CLOUDY SKIES, WITH A FEW SHOWERS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 12:55 PM… HIGH AT 7:28 PM

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 02:22 PM… HIGH AT 8:35 PM

SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

FAIR SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

LOW LEVEL CLOUDS DRIFTING ALONG THE EASTERLY WIND FLOW WILL BRING A FEW

SHOWERY SPELLS OVER THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS DURING THE NEXT 24 HOURS.

A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 20 MPH OR 31 KM/H. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO BRING INCREASED CLOUDINESS AND SHOWERS OVER THAT AREA ON MONDAY.

AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM FLORENCE WAS LOCATED ABOUT 2100 MILES OR 3455 KILOMETERS EAST OF THE LESSER ANTILLES. THIS SYSTEM IN MOVING TOWARD THE WEST NORTHWEST AT 14 MPH OR 22 KM/H. IT IS EXPECTED TO REMAIN OVER THE OPEN ATLANTIC AND POSE NO THREAT TO THE EASTERN CARIBBEAN.

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