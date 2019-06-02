12 p.m. June 2, 2019 weather update

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 02ND JUNE, 2019
FORECASTER: E. FRANCIS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE SOUTHEAST AT 17 MPH OR 28 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 8.1 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.1 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 8.1 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.1 MM.
SUNSET TODAY: 6:29 PM SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-SOUTHEAST AND SOUTHEAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 3:52 PM…LOW AT 8:27 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 4:59 PM…LOW AT 9:54 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
WEAK UNSTABLE CONDITIONS IN THE ATMOSPHERE OVER THE LESSER ANTILLES, WILL BRING SOME CLOUDINESS AND SHOWER ACTIVITY OVER THE ISLANDS DURING THE FORECAST PERIOD.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO BRING AN INCREASE IN CLOUDINESS AND SOME SHOWERS OVER THE LESSER ANTILLES BY TOMORROW.
ANOTHER TWO TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE EASTERN AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE BOTH MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 24 HOURS.