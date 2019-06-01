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12 p.m. June 1, 2019 weather update

By St. Lucia Met. Office
June 1, 2019

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Weather Update

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 01ST JUNE, 2019
FORECASTER: THOMAS AUGUSTE

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 23 C OR 73 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE SOUTHEAST AT 09 MPH OR 15 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 28.9 MM. AT GFL CHARLES: 34.1 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF MAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 48.3 MM. AT GFL CHARLES: 84.1 MM.

SUNSET TODAY: 6:29 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND SOUTHEAST NEAR 18 MPH OR 29 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF AFTERNOON THUNDERSTORMS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 3:06 PM… LOW AT 7:52 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 4:13 PM… LOW AT 9:19 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 6 FEET OR 0.9 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS, PERIODS OF RAIN AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A MOIST AND UNSTABLE ATMOSPHERE OVER THE EASTERN CARIBBEAN ASSOCIATED WITH A TROUGH SYSTEM, WILL CONTINUE TO PRODUCE SCATTERED SHOWERS AND POSSIBLY ISOLATED THUNDERSTORMS ACROSS THE REGION.

A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.

TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 24 HOURS.

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