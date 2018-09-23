12 noon Saint Lucia weather report

12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 23RD SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-SOUTHEAST AT 12 MPH OR 19 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL AT GFL CHARLES AIRPORT: NIL.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 41.8 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 118.9 MM.
SUNSET TODAY: 5:59 PM SUNRISE TOMORROW: 5:53 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 12 MPH OR 19 KM/H BECOMING LIGHTER AT TIMES.
WEATHER: FAIR SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A LOW CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 3:00 PM…LOW AT 08:33 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 4:07 PM…LOW AT 10:00 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS
AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
AT 11:00 AM TODAY, TROPICAL DEPRESSION ELEVEN WAS DOWNGRADED TO A TROUGH OF LOW PRESSURE AND IS CURRENTLY LOCATED NEAR LATITUDE 14.5 DEGREES NORTH, LONGITUDE 56.0 DEGREES WEST, WHICH IS ABOUT 336 MILES OR 541 KILOMETERS EAST OF SAINT LUCIA. THE TROUGH IS MOVING TOWARDS THE WEST NEAR 12 MPH OR 19 KM/H. MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 25 MPH OR 35 KM/H. ADDITIONAL WEAKENING IS EXPECTED OVER THE NEXT TWO DAYS. THE SYSTEM WILL BEGIN AFFECTING THE LESSER ANTILLES FROM TONIGHT.
ALSO AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM KIRK WAS LOCATED NEAR LATITUDE 9.3 DEGREES NORTH, LONGITUDE 30.2 DEGREES WEST, WHICH IS ABOUT 22106 MILES OR 3390 KILOMETERS EAST-SOUTHEAST OF SAINT LUCIA. KIRK IS MOVING TOWARDS THE WEST OR 280 DEGREES NEAR 21 MPH OR 33 KM/H. MAXIMUM SUSTAINED WINDS REMAIN NEAR 40 MPH OR 65 KM/H. SOME STRENGTHENING IS EXPECTED OVER THE NEXT DAY OR TWO AND THIS IS LIKELY TO BE FOLLOWED BY SOME WEAKENING LATER DURING THE WEEK.
RESIDENTS AND INTERESTS IN AROUND SAINT LUCIA AND THE REST OF THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS ARE ADVISED TO CLOSELY MONITOR THE PROGRESS OF TROPICAL STORM KIRK.
IN ADDITION, AT 11:00 AM TODAY SUBTROPICAL STORM LESLIE DEVELOPED IN THE NORTH ATLANTIC NEAR LATITUDE 33.0 DEGREES NORTH, LONGITUDE 46.5 DEGREES WEST OR ABOUT 1597 MILES OR 2570 KILOMETERS NORTH-NORTH EAST OF SAINT LUCIA. LESLIE IS MOVING TOWARDS THE WEST OR 270 DEGREES AT 3 MPH OR 6 KM/H. THE SYSTEM IS ANTICIPATED TO BE SHORT LIVED AND POSES NO THREAT TO SAINT LUCIA AND THE ISLANDS OF THE EASTERN CARIBBEAN.