12 noon Saint Lucia weather report

12:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 26TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: EMMANUEL DESCARTES
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 32 C OR 90 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 20 MPH OR 31 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.3 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 15.3 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 42.1 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT:134.4 MM
SUNSET TODAY: 5:57 PM SUNRISE TOMORROW: 5:53 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-NORTHEAST AT ABOUT 23 MPH OR 37 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY, HAZY AND BREEZY WITH A FEW SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 4:25 PM… LOW AT 10:29 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 5:32 PM… LOW AT 11:56 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND SWELLS 5 TO 8 FEET OR 1.5 TO 2.4 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ROUGH SEAS AND GUSTY WINDS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY, HAZY AND BREEZY WITH A FEW SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY OVER THE WINDWARD ISLANDS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
WEAK UNSTABLE CONDITIONS WILL CAUSE A FEW SCATTERED SHOWERS MAINLY OVER THE SOUTHERN WINDWARD ISLANDS DURING THE FORECAST PERIOD.
………………..KIRK A LITTLE STRONGER……
AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM KIRK WAS LOCATED NEAR LATITUDE 12.1 NORTH, LONGITUDE 54.3 WEST OR 469 MILES OR 755 KILOMETERS EAST SOUTHEAST OF SAINT LUCIA. KIRK IS MOVING TOWARD THE WEST NEAR 18 MPH OR 30 KM/H. ON THIS FORECAST TRACK, THE CENTRE WILL MOVE OVER THE LESSER ANTILLES WITHIN THE TROPICAL STORM WARNING AREA THURSDAY NIGHT. MAXIMUM SUSTAINED WINDS HAVE INCREASED TO NEAR 50 MPH OR 81 KM/H, WITH HIGHER GUSTS. WEAKENING IS EXPECTED ON FRIDAY AFTER KIRK EMERGES OVER THE CARIBBEAN SEA.
RESIDENTS AND INTERESTS IN AND AROUND SAINT LUCIA AND THE REST OF THE EASTERN
CARIBBEAN ISLANDS ARE STRONGLY ADVISED TO CONTINUE MONITORING THE PROGRESS OF KIRK.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 15 MPH OR 24 KM/H.