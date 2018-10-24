12 noon Saint Lucia weather report

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 24TH OCTOBER, 2018
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 30 C OR 86 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 14 MPH OR 22 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE. AT GFL CHARLES AIRPORT: 0.6 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 222.8 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 289.4 MM.
SUNSET TODAY: 5:39 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:56 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-NORTHEAST AT ABOUT 12 MPH OR 19 KM/H, BECOMING LIGHTER AT TIMES.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 3:16 PM…LOW AT 09:34 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 4:23 PM…LOW AT 11:01 PM.
SEAS: SLIGHT WITH WAVES 2 TO 4 FEET OR 0.6 TO 1.2 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A LARGE AREA OF CLOUDINESS AND SHOWERS OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS ASSOCIATED WITH AN ELONGATED AREA OF LOW PRESSURE, LOCATED MORE THAN 900 MILES EAST OF THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS. THIS SYSTEM HAS A MEDIUM
CHANCE OF FURTHER DEVELOPMENT OVER THE NEXT FIVE DAYS.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.