12 noon Saint Lucia weather report

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 23RD OCTOBER, 2018
FORECASTER: E. FRANCIS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY WITH LIGHT SHOWERS.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 30 C OR 86 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 17 MPH OR 28 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 15.0 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 4.7 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 222.8 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 288.8 MM.
SUNSET TODAY: 5:39 PM.
SUNRISE TOMORROW: 5:56 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST NORTHEAST AT ABOUT 14 MPH OR 22 KM/H, BECOMING LIGHTER AT TIMES.
WEATHER: FAIR SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES, WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 2:46 PM…LOW AT 08:54 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 3:53 PM…LOW AT 10:21 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 2 TO 5 FEET OR 0.6 TO 1..5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS MAINLY OVER THE SOUTHERN PART OF THE LESSER ANTILLES.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
LINGERING MOISTURE IN THE ATMOSPHERE OVER THE LESSER ANTILLES WILL CONTINUE TO CAUSE SOME SCATTERED SHOWERS MAINLY OVER THE SOUTHERN PART OF THE REGION DURING THE FORECAST PERIOD.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT FIVE DAYS.