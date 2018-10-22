12 noon Saint Lucia weather report

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 22ND OCTOBER, 2018
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 30 C OR 86 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 24 C OR 75 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-SOUTHEAST AT 18 MPH OR 30 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 18.4 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 23.7 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 207.8 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 284.1 MM.
SUNSET TODAY: 5:40 PM.
SUNRISE TOMORROW: 5:56 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 16 MPH OR 26 KM/H, BECOMING LIGHTER AT TIMES.
WEATHER: FAIR SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES, WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 2:16 PM…LOW AT 8:16 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 3:23 PM…LOW AT 9:42 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS OVER THE LEEWARD TO CENTRAL WINDWARD ISLANDS.. FURTHER SOUTH, PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES, WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOIST AND UNSTABLE CONDITIONS TRAILING A TROPICAL WAVE, WILL CONTINUE TO AFFECT MAINLY THE SOUTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES DURING THE FORECAST PERIOD.
A SURFACE TROUGH LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS DRIFTING WESTWARD AND IS EXPECTED TO AFFECT THE REGION ON WEDNESDAY INTO THURSDAY.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT FIVE DAYS.