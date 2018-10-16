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12 noon Saint Lucia weather report

By Saint Lucia Met
October 16, 2018

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12:00 NOON WEATHER REPORT 

DATE: 16TH OCTOBER, 2018 

FORECASTER: ANDRE JOYEUX

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY AND HAZY.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 32 C OR 90 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 17 MPH OR 28 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: 3.3 MM. AT GFL CHARLES: 3.4 MM.

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:

AT HEWANORRA AIRPORT: 65.7 MM. AT GFL CHARLES: 87.8 MM.

SUNSET TODAY: 5:43 PM.

SUNRISE TOMORROW: 5:55 AM.

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 20 MPH OR 31 KM/H.

WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 2:28 PM… HIGH AT 8:51 PM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 3:55 PM… HIGH AT 9:58 PM.

SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

CLOUDINESS, SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS ASSOCIATED WITH A TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE LESSER ANTILLES FROM TONIGHT INTO TOMORROW.

ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.

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