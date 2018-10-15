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12 noon Saint Lucia weather report

By Saint Lucia Met
October 15, 2018

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12:00 NOON WEATHER REPORT

DATE: 15TH OCTOBER, 2018

FORECASTER: ANDRE JOYEUX

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 21 MPH OR 33 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: 1.0 MM. AT GFL CHARLES: 15.8 MM.

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:

AT HEWANORRA AIRPORT: 62.4 MM. AT GFL CHARLES: 84.4 MM.

SUNSET TODAY: 5:44 PM.

SUNRISE TOMORROW: 5:55 AM.

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND NORTHEAST AT ABOUT 20 MPH OR 31 KM/H.

WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS TODAY, BECOMING INCREASINGLY CLOUDY WITH SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS, TOMORROW.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 1:14 PM… HIGH AT 7:42 PM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 2:41 PM… HIGH AT 8:49 PM.

SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS TODAY, BECOMING INCREASINGLY CLOUDY WITH SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS, TOMORROW.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE ISLANDS FROM TOMORROW.

CLOUDINESS AND SHOWERS ASSOCIATED WITH A SECOND TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO MERGE WITH THE FIRST TROPICAL WAVE TO EXTEND SHOWER ACTIVITY INTO WEDNESDAY.

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