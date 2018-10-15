12 noon Saint Lucia weather report

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 15TH OCTOBER, 2018
FORECASTER: ANDRE JOYEUX
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 21 MPH OR 33 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 1.0 MM. AT GFL CHARLES: 15.8 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 62.4 MM. AT GFL CHARLES: 84.4 MM.
SUNSET TODAY: 5:44 PM.
SUNRISE TOMORROW: 5:55 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND NORTHEAST AT ABOUT 20 MPH OR 31 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS TODAY, BECOMING INCREASINGLY CLOUDY WITH SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS, TOMORROW.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 1:14 PM… HIGH AT 7:42 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 2:41 PM… HIGH AT 8:49 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS TODAY, BECOMING INCREASINGLY CLOUDY WITH SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS, TOMORROW.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE ISLANDS FROM TOMORROW.
CLOUDINESS AND SHOWERS ASSOCIATED WITH A SECOND TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO MERGE WITH THE FIRST TROPICAL WAVE TO EXTEND SHOWER ACTIVITY INTO WEDNESDAY.