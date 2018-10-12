12 noon Saint Lucia weather report

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 12TH OCTOBER, 2018
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 30 C OR 86 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 14 MPH OR 22 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 6.7 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 0.1 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 61.4 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 68.6 MM.
SUNSET TODAY: 5:46 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:54 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 13 MPH OR 20 KM/H, BECOMING LIGHTER AT TIMES.
WEATHER: FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 5:25 PM… LOW AT 12:16 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 12:33 PM… HIGH AT 6:32 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES 5 TO 7 FEET OR 1.5 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ABOVE NORMAL SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS OVER THE NORTHERN LESSER ANTILLES. FURTHER SOUTH, FAIR TO PARTLY CLOUDY WITH A FEW SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOIST AND UNSTABLE CONDITIONS IN THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE REGION, WILL CONTINUE TO CAUSE CLOUDINESS AND SHOWER ACTIVITY OVER PORTIONS OF THE LESSER ANTILLES TODAY.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 12 MPH OR 19 KM/H.
AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM NADINE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 16.0 NORTH, LONGITUDE 36.2 WEST. THE STORM IS MOVING TOWARDS THE WEST-NORTHWEST NEAR 8 MPH OR 13 KM/H. MAXIMUM SUSTAINED WINDS HAVE DECREASED TO NEAR 45 MPH OR 75 KM/H WITH HIGHER GUSTS. NADINE IS EXPECTED TO DISSIPATE BY SUNDAY. THIS SYSTEM IS NOT EXPECTED TO POSE A THREAT TO SAINT LUCIA OR THE LESSER ANTILLES.