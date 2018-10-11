12 noon Saint Lucia weather report

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 11TH OCTOBER, 2018
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 20 MPH OR 31 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 7.3 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 7.6 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 54.7 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 68.5 MM.
SUNSET TODAY: 5:46 PM.
SUNRISE TOMORROW: 5:54 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST AT ABOUT 14 MPH OR 22 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 4:50 PM…LOW AT 11:27 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT PRESENT…HIGH AT 5:57 PM…LOW AT 12:57 AM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY OVER THE WINDWARD ISLANDS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
UNSTABLE CONDITIONS OVER THE SOUTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES WILL CONTINUE TO PRODUCE SOME CLOUDINESS, SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS AHEAD OF AN APPROACHING TROPICAL WAVE.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO START AFFECTING THE REGION BY THIS EVENING PRODUCING INCREASED PERIODS OF CLOUDINESS, SHOWERS AND POSSIBLE THUNDERSTORMS.
AT 11:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM NADINE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 14.1 NORTH, LONGITUDE 34..0 WEST.
THE STORM IS MOVING TOWARD THE NORTHWEST NEAR 8 MPH OR 13 KM/H. MAXIMUM SUSTAINED WINDS REMAIN NEAR 60 MPH OR 95 KM/H WITH HIGHER GUSTS.. GRADUAL WEAKENING IS EXPECTED DURING THE NEXT COUPLE OF DAYS AND NADINE IS FORECAST TO DEGENERATE INTO A TROUGH OF LOW PRESSURE OVER THE WEEKEND. THIS SYSTEM IS NOT EXPECTED TO POSE A THREAT TO SAINT LUCIA OR THE LESSER ANTILLES.