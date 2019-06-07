12 noon June 7, 2019 weather update

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 07TH JUNE, 2019
FORECASTER: THOMAS AUGUSTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 20 MPH OR 31 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 14.5 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 1.3 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 28.3 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 14.8 MM.
SUNSET TODAY: 6:30 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:35 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 18 MPH OR 30 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 1:06 PM… HIGH AT 7:57 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 2:33 PM… HIGH AT 9:04 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES 4 TO 7 FEET OR 1.2 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ABOVE NORMAL SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS MAINLY OVER THE SOUTHERNMOST PART OF THE EASTERN CARIBBEAN.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A WEAK TROPICAL WAVE JUST EAST OF THE LESSER ANTILLES IS MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H. IT IS EXPECTED TO CAUSE SOME SHOWERY PERIODS IN THE VICINITY OF TRINIDAD AND TOBAGO FROM TONIGHT INTO TOMORROW.
A SECOND TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 23 MPH OR 37 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE SOUTHEASTERN CARIBBEAN ISLANDS LATE SUNDAY INTO MONDAY.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.