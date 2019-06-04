12 noon June 4, 2019 weather update

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 04TH JUNE, 2019
FORECASTER: AVLON CHARLERY
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST SOUTHEAST AT 17 MPH OR 28 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 4.0 MM AT GFL CHARLES: NIL
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 12.3 MM AT GFL CHARLES:5.1 MM
SUNSET TODAY: 6:30 PM SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST SOUTHEAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 5:24 PM… LOW AT 09:46 PM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 6:31 PM… LOW AT 11:13 PM
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW LIGHT SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A WEAK TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO PRODUCE CLOUDINESS AND SOME SHOWERS MAINLY ACROSS THE SOUTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES, DURING THE FORECAST PERIOD.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 24 HOURS.