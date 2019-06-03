12 noon June 3, 2019 weather update

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 03ND JUNE, 2019
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE SOUTHEAST AT 17 MPH OR 28 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.2 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: NIL.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 8.3 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.1 MM.
SUNSET TODAY: 6:29 PM SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND SOUTHEAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 4:38 PM… LOW AT 09:05 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 5:45 PM… LOW AT 10:32 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED LIGHT TO MODERATE SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY AHEAD OF AN APPROACHING TROPICAL WAVE WILL PRODUCE SOME CLOUDINESS AND SHOWERS MAINLY ACROSS THE SOUTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES, DURING THE FORECAST PERIOD.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE EASTERN AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 24 HOURS.