12 noon July 8, 2019 weather update

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 08TH JULY, 2019
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 22 MPH OR 35 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.9 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 4.2 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 34.1 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 24.6 MM.
SUNSET TODAY: 6:36 PM SUNRISE TOMORROW: 5:41 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 23 MPH OR 37 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY, HAZY AND BREEZY BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS. RAINFALL MAY BE MODERATE TO HEAVY IN SOME LOCATIONS WITH A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 2:19 PM… HIGH AT 09:04 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 3:46 PM… HIGH AT 10:11 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES 5 TO 8 FEET OR 1.5 TO 2.4 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ABOVE NORMAL SEAS AND REDUCED VISIBILITY.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY AND BREEZY, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS MAINLY AROUND THE SOUTHERN ISLANDS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE LOCATED JUST EAST OF THE LESSER ANTILLES IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO CAUSE SOME CLOUDY PERIODS WITH SHOWERS AND POSSIBLY THUNDERSTORMS OVER THE ISLANDS LATER TODAY INTO EARLY TUESDAY.
A LARGE PLUME OF SAHARAN DUST TRAILING THIS TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO CAUSE A REDUCTION IN VISIBILITY AROUND THE EASTERN CARIBBEAN DURING THE NEXT 24 HOURS.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE EASTERN AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE BOTH MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 2 DAYS.