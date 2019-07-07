12 noon July 7, 2019 weather update

Share This On:
12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 07TH JULY, 2019
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 30 C OR 86 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 17 MPH OR 28 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL. AT GFL CHARLES AIRPORT: TRACE.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 33.2 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 20.4 MM.
SUNSET TODAY: 6:36 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:41 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 18 MPH OR 29 KM/H.
WEATHER: FAIR SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 1:30 PM…HIGH AT 8:13 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 2:57 PM…HIGH AT 9:20 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY ASSOCIATED WITH A WEAK TROPICAL WAVE WILL CAUSE OCCASIONAL
CLOUDINESS AND SOME SCATTERED SHOWERS OVER THE REGION FROM THIS AFTERNOON INTO MONDAY.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED A FEW HUNDRED MILES EAST OF THE LESSER ANTILLES IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE ISLANDS FROM LATE MONDAY INTO TUESDAY.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE EASTERN AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE ALSO MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 2 DAYS.