12 noon July 4, 2019 weather update

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 04TH JULY, 2019
FORECASTER: AVLON CHARLERY
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH LIGHT SHOWERS.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 25 C OR 77 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST NORTHEAST AT 17 MPH OR 28 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 5.9 MM. AT GFL CHARLES:4.2 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 9.8 MM. AT GFL CHARLES:4.8 MM
SUNSET TODAY: 6:36 PM SUNRISE TOMORROW: 5:40 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 23 MPH OR 37 KM/H, WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SHOWERS. THERE IS A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 5:52 PM… LOW AT 10:24 PM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 6:59 PM… LOW AT 11:51 PM
SEAS: LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND SWELLS 6 TO 9 FEET OR 1.8 TO 2.7 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ASKED TO EXERCISE EXTREME CAUTION DUE TO GUSTY WINDS AND ROUGH SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
GENERALLY CLOUDY AND BREEZY WITH SOME MODERATE TO HEAVY SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE SOUTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES. ELSEWHERE, FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO CONTINUE TO PRODUCE CLOUDY CONDITIONS, GUSTY WINDS AND ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE SOUTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES DURING THE NEXT 24 HOURS.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 21 MPH OR 33 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.