12 noon July 18, 2019 weather update

Share This On:
12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 18TH JULY, 2019
FORECASTERS: GLENN ANTOINE AND LEMUEL O’ SHAUGHNESSY
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 22 MPH OR 35 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE AT GFL CHARLES AIRPORT: 4.3 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 60.0 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 79.6 MM
SUNSET TODAY: 6:36 PM SUNRISE TOMORROW: 5:44 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 20 MPH OR 31 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES, WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A POSSIBILITY OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 5:24 PM… LOW AT 10:12 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 6:31 PM… LOW AT 11:39 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY ASSOCIATED WITH A WESTWARD MOVING TROPICAL WAVE WILL CONTINUE TO CAUSE SOME CLOUDY PERIODS WITH SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE ISLANDS DURING THE FORECAST PERIOD.
ANOTHER TWO TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE EASTERN AND CENTRAL TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.