12 noon July 14, 2019 weather update

Share This On:
12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 14TH JULY, 2019
FORECASTER: E. FRANCIS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST NORTHEAST AT 29 MPH OR 46 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 4.5 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.9 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 44.6 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 43.9 MM.
SUNSET TODAY: 6:36 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:43 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-NORTHEAST AND EAST NEAR 26 MPH OR 43 KM/H, WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AND BREEZY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AT FIRST. AN INCREASE IN CLOUDINESS WITH SOME MODERATE TO HEAVY SHOWERS, PERIODS OF RAIN AND ISOLATED THUNDERSTORMS IS EXPECTED FROM TONIGHT INTO MONDAY.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 3:09 PM…LOW AT 7:22 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 4:16 PM…LOW AT 8:49 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND SWELLS 4 TO 8 FEET OR 1.2 TO 2.4 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO BRISK WINDS AND ROUGH SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AND BREEZY WITH SOME MODERATE TO HEAVY SHOWERS, PERIODS OF RAIN AND ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE A FEW HUNDRED MILES EAST OF THE LESSER ANTILLES, IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 23 MPH OR 37 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE LESSER ANTILLES FROM TONIGHT INTO MONDAY.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 21 MPH OR 33 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT
5 DAYS.