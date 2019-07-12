12 noon July 12, 2019 weather update

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12:00 NOON WEATHER REPORT
DATE: 12TH JULY, 2019
FORECASTER: GLENN ANTOINE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 22 MPH OR 35 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 8:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE AT GFL CHARLES AIRPORT: 2.1 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 39.8 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 34.0 MM.
SUNSET TODAY: 6:36 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:42 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-NORTHEAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 22 MPH OR 35 KM/H, WITH GUSTS NEAR SHOWERS.
WEATHER: GENERALLY CLOUDY SKIES, WITH SOME SCATTERED SHOWERS, SOME OF WHICH MAY BE MODERATE TO HEAVY, AND ISOLATED THUNDERSTORMS.
RESIDENTS IN AREAS PRONE TO LANDSLIDES AND FLOODING ARE ASKED TO REMAIN VIGILANT.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 1:28 PM…LOW AT 5:45 PM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 2:35 PM…LOW AT 7:12 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY WITH A FEW SHOWERS OVER THE LEEWARD ISLANDS. OVER THE WINDWARD ISLANDS AND AREAS FURTHER SOUTH, MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED MODERATE TO HEAVY SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO PRODUCE SCATTERED MODERATE TO HEAVY SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY OVER THE SOUTHERN HALF OF THE LESSER ANTILLES DURING THE NEXT 24 HOURS.
ANOTHER TROPICAL WAVE ASSOCIATED WITH AN AREA OF LOW PRESSURE, IS LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC MOVING WESTWARD AT ABOUT 12 MPH OR 19 KM/H. THIS WAVE HAS A LOW CHANCE OF DEVELOPING INTO A TROPICAL CYCLONE DURING THE NEXT 5 DAYS.